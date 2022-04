Je suis une artiste canadienne qui vit au Québec dans la magnifique

région des Laurentides situé à 60km au nord de Montréal. Au cours des

40 dernières années, j'ai consacré mon temps, ma vie mon âme à l'expression. Plusieurs techniques ont été expérimentées, mais la joie de peindre à l'acrylique et à l'huile sur canevas est ma véritable passion.



J'ai étudié les Arts visuels au Collège Lionel Groulx et poursuivi des études supérieures à l'université du Québec à Montréal, et au

Centre Saydie Bronfman.



On me perçoit comme une artiste fougueuse, spontanée. Je me démarque par l'utilisation d'une panoplie de couleurs effervescentes créant ainsi une diversité de textures qui dévoile une multitude de formes

lesquelles convergent vers un thème, un sujet souvent à mon insu.



Enfin ma démarche artistique est la rencontre de l'imaginaire avec le sacré. Elle est fluide, intemporel et disparate. Mon instinct me dicte sur la toile le chemin. L"oeuvre devient mon écriture personnelle, ce qui donne naissance à mes racines. Créer pour moi est un acte politique car je revendique mon indépendance, ma soif de liberté et ma survie.



Je vous souhaite une journée remplie d'amour et de couleurs.



Marcelle Hamelin

artiste-peintre

email: hamelinmarcele1@hotmail.com



Mes compétences :

Artiste

Artiste peintre

dynamique

Peintre