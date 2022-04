Ingénieure mécanique, titulaire d'un master en énergétique et propulsion, trilingue, dynamique, curieuse, flexible et persévérante, prête à travailler dans les domaines de l’automobile / moteur / thermique / aéronautique.



Mes compétences :

Amesim

Microsoft Windows (Word, Excel, Power Point)

AutoCAD

Refprop

Python

Autodesk inventor

Matlab/ simulink

HAP

C++