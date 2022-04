Marcelle MATEO

Estheticienne depuis de nombreuses années, et toujours aussi passionnée par ce metier, je souhaite aujourd'hui offrir mes connaissances et mes compétences professionnelles auprés de salons de coiffure, de clubs sportifs, d'associations ou de tout autre commerce souhaitant élargir ses compétences et assurer un nouveau service aupres de sa clientèle.

Mes compétences? Soins du visage,du corps, épilations, beauté des mains et des pieds, spa des mains et des pieds,prothésie ongulaire, modelages manuels relaxants, enveloppements, maquillage de toute sorte, ....

N'hesitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire en vue d'une future collaboration qui peut aller de un ou deux jours ou plus par semaines ou si vous disposez d'un local à louer ou d'une toute autre idée d'association.

Je vous en remercie par avance.



Mes compétences :

dynamique

Sérieuse