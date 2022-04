Marcellin ALEXANDRE

Marcellin Artiste peintre, sculpteur, photographe

Après les écoles des Beaux Arts de Marseille et Clermont-Ferrand, des échanges avec César, Arman et Ousmane Sow dont il partage une amitié profonde, Marcellin s'installe d’abord en Afrique au Sénégal au bord de l’ océan atlantique et ensuite dans le sud de la France, dans un petit village "Graveson". Actuellement, il vit et travaille à Chateaurenard. Ses photographies sont aussi recherchées car assez rares dans sa production.

Né le 16 février 1963 à Rome .





