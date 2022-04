- Je suis Marcellin GNEZELE, nationalité Ivoirienne, née le 26/04/1959 à Abidjan - Côte d'Ivoire, père de deux enfants.

- Je parle Français et Anglais. J'ai fait des études en Informatique à Lyon-France. Je suis Ingénieur INSA de Lyon.

- J'ai passé plus de 23 ANS en France dans la ville de Lyon. Après mes études, j'ai eu la chance d'intégrer des sociétés d'Informatique toujours à Lyon (France).

- J'ai occupé dans un premier temps les postes de commercial, puis de formateur produits et après de chef de mission projet.

- J'ai participé à l'installation des premiers progiciels privés de douane (D.A.U)dans plusieurs sociétés agrées partout en France.

- J'ai également formé et informatisé beaucoup d'artisans du Bâtiment et travaux publics (BTP; puis de la Bijouterie en général.

- En 1990 j'ai fait le grand saut en créant ma propore bôite d'informatique de gestion appliquée dénommée : GMI-France ( Ventes de logiciels - Analyse - Conseils - Réalisation Informatique ).

- Rentré en Côte d'Ivoire en 1995, J'ai d'abord crée et dévéloppé un concept "NOUVEAU / REVOLUTIONNAIRE" : La réparation des Pare-Brise feuilleté des véhicules.

- J'aime beaucoup faire des Affaires; Alors j'ai crée des magasins de commerces et de distribution à Biétry Z4 (Marcory) non sans difficultés.

- Pour être proche de mon père, j'ai crée une plantation d'Hévéa sur le conseil d'un Ami et frère dans la région de GAGNOA à Téhiri précisement. Je me considère comme un planteur moderne.

- Je souhaite que nous transformions notre latex produit en Côte d'Ivoire en créant des usines. Le domaine de la plasturgie est vaste aujourd'hui dans le monde et nous devons créer et donner de la valeur ajoutée à nos cultures et productions locales.

- J'ai crée un Centre d'Affaires et de Domiciliation - Import/Export - Distribution en Z-4. Nous sommes situés à Biétry (rue docteur Blanchard prolongée) pour répondre aux attentes des hommes et femmes d'Affaires. Le cadre est paisible et convivial. Pour être plus complet à ce sujet, il s'agit d'hébergement virtuel, location de bureau privatif, location de salle de conférence, d'externalisation des appels, gestion des messages et R.V., externalisation des besoins.

- Pour terminer je voudrais remercier Mme. Béatrice GRANDCOLAS pour m'avoir parrainé.

- Je souhaite dévélopper des amitiés avec tout le monde et surtout avoir des relations d'Affaires équitables. Je souhaite intégrer des Cercles de Qualités partout dans le monde.

Je vous remercie. Marcellin GNEZELE - Directeur Général IBCG Sarl ( Centre d'Affaires et de Domiciliation - Import /Export - Distribution ),Tél:(225) 21 00 81 45 - Fax :(225) 21 35 66 08

E-mail : ibcgsarl@aviso.ci



Mes compétences :

Persévérant