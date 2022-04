Marcellin LEON

Originaire de Fénérive - Est, dans la région Analanjirofo, j'y ai grandi jusqu'à l'obtention de mon Baccalauréat.

Historien de formation, doublé d'une formation en Gestion des Ressources Naturelles et de l'Environnement à l'Université de Toamasina, je travaille dans des projets de développement et dans le domaine du développement rural depuis 2001 jusqu'à ce jour.

J'ai fait des travaux de consultance, avant de devenir personnel permanent de plusieurs projets/Programmes (LOVA de CARE International du Programme Est, PPRR du MinAgri, FORMAPROD du MinAgri et actuellement FIHAVOTANA de Gret.



Mes compétences :

Management opérationnel

Génie Civil et Infrastructures

Encadrement

Sociologie des organisations

Environnement