Le groupe DIRECT' WORLD est spécialisé dans trois métiers principaux, le présentoir publicitaire et l'agencement de magasin, le sourcing de produits non alimentaires et l'organisation d'événements (organisation, location et vente de matériel de réceptions et d'événements).

Notre groupe met à votre service, des équipes de vrais professionnels dans chacun des métiers cités ci-dessus, qui sont à même de vous conseiller et vous accompagner dans vos différentes missions..



Nous restons tous à votre disposition et à votre écoute, pour vous aider à atteindre et concrétiser vos objectifs pour vos différents projets.



Marcello TESTA. 06 08 23 33 34.