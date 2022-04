Marcelo ALEGRE

Je suis le responsable de création et program manager du bureau d'etude Alegreindustrial Studio spécialisé dans la conception et le développe de nouveaux produits.



Mon travail est définir la stratégie optimale pour matérialiser les nouveaux projets et accompagner dans leur développement.



Alegreindustrial Studio nous sommes une agence de design spécialisée dans la création de produit et valeur de marque.



Depuis 12 ans nous avons dessiné, crée, développe, et du a terme, plus de 100 produits dans l'ensemble de secteur industrielles européens avec une grande spécialisation dans le produits liée a l'utilisation professionnelle.



Pour nous, le dessin industrielle est un concept global, o de là de les matières, ou la efficience, le respect a la personne et son entourage son des valeurs nécessaires pour une croissance dans un marche globale.



