Marcelo GUIMARÃES SILVA

Post-doc chercheur dans le domaine de l'Ingénierie Biomédicale (UNESP - Brésil, depuis décembre 2016).

Doctorat dans le domaine de l'Ingénierie Mécanique/Science du mouvement chez les êtres humains sains (UNESP - Brésil, 2012 jusqu'à 2016). Master 2 dans le domaine de l'Ingénierie Mécanique (UNESP - Brésil, 2010 jusqu'à 2012). Membre de la Société Brésilienne de Biomécanique (SBB) depuis août / 2013. Expertise dans le cadre de l'enseignement supérieur, plus spécifiquement dans les analyses biomécaniques de la posture et du mouvement, aussi des sports, de l'évaluation physique et du football associé aux différents types des blessures chez les athlètes.