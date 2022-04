Marcelo Martin, après l'obtention d'un bac pro audiovisuel ainsi qu'une formation en alternance dans l'entreprise de Canal+ et Eurosport au sein du BTS AV de Biarritz , je poursuis mon expérience dans le monde de l'audiovisuel.



En choisissant l’option « Techniques d'ingénierie et exploitation des équipements vidéos » cela me permet ensuite d'etre polyvalent dans le domaine de la vidéo profesionnelle. Ouvert et polyvalent dans ce domaine j'ai cette envie constante de nouvelles connaissances et d'évolution.



Actuellement en contrat à durée indéterminée au sein des équipes Imagina France dans les locaux de beIN Sports occupant le poste de technicien d'exploitation vidéo. J'essaye de découvrir et me former à la globalité des métiers de l'audiovisuel.



Passionné et envouté par le monde de l'audiovisuel, le spectacle vivant et l'évènementiel je suis en recherche constante d'opportunité et évolution dans ce domaine qui me passionne.



En espérant que mon profil vous intéresse et que mes compétences professionnelles renforce vos équipes.



Marcelo MARTIN



Mes compétences :

Photographie

Steinberg Cubase

Final Cut Pro

Avid Media Composer

Adobe Photoshop