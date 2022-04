Marcelo THOMAS

Mes actions commerciales s'orientent principalement sur des cibles de type Grands Comptes, multi-sites mais également Industriels, commerces et entreprises. Développer et fidéliser une clientèle en répondant aux problématiques sécuritaires orientées sur la protection des biens et des personnes. Je propose de créer un véritable partenariat pour répondre aux attentes des exploitants.

Avec plus de 20 années d’expérience dans le domaine de la sécurité électronique, je propose une expertise auprès des utilisateurs finaux, fondées sur l’accompagnement, le partenariat et l'optimisation des investissements.



A très bientôt.



Mes compétences :

Protection des biens et des personnes

Sécurité

Sports

Sureté

Télésurveillance

Vidéosurveillance

Voyages