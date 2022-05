Bonjour,



Conférencier et animateur en formation Eco-conduite créateur d'Acti-VE.org le blog de la transition

énergétique par la mobilité 100% électrique issus du renouvelable !



Mon expérience dans le domaine de la communication et du commerce, m'a amené à conduire des voitures de service ou personnelles durant des centaines de millier de kilomètres. J'utilise la voiture 100 % électrique et elle me procure un immense plaisir de conduite depuis 90 000 km.

La mobilité électrique pour tous aujourd’hui !

Acti-VE et VE-Com.innovation collaborative d'aide à l'accès pour la mobilité électrique verte par du sponsoring de la part des fabricants partenaires ou du mécénat de vos "marques"​.



Roulez branché vert et moins cher !



La mobilité électrique pour tous aujourd’hui ! A vos marques, roulez, gagnez !



Collectivités votre outil idéal dans le cadre du plan d'action "villes respirables"

Comité d'entreprises, participer activement à la transition énergétique verte.

Entreprises passez de la voiture de service vers le partage associatif du VE 100% électrique.

VEtiste roulez au coût le moins cher du marché avec votre VE, rejoignez le club VE-Com.

Grâce aux dons ActiVE roulez vert et encore moins cher.



Thierry Ziegler

www.acti-ve.org

http://www.ve-com.com/



