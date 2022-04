Marcelo ZANCONI

Passionné d'informatique et de l'enseignement, je me suis toujours investi en tant qu'enseignant sur plusieurs axes: algorithmique, langages de programmation, bases de données, systèmes temps réel et programmation orientée objet et en tant qu'ingénieur dans des projets de recherche et développement et la conduite et gestion de projets.



Aujourd'hui je conjugue mon profil d'enseignant avec celui de responsable pédagogique de l’école SUP2i du Groupe Eductive.



Mes compétences :

Conception et modélisation de systemes

Conduite et Evaluation de Projets

Programmation orientée objet