Marcelot AURELINE

Je suis la créatrice de la société AD&moi, une société à mon image, qui a pour objectif d'ouvrir le plus naturellement possible, l'architecture d'intérieur,cette activité, longtemps associé à une notion d'élite.



L' Architecture et le Design accessible à tous !



AD&moi analyse, étudie et propose des solutions pour s'adapter à l'évolution des modes de vie et de consommations.



Particuliers, commerces, professionnel de l'événementiel, associations, privés, publics,nous sommes là pour travailler, avec vous et faire de votre projet, une réalité.



Mes compétences :

Architecte

Architecte d'intérieur

Architecture

Architecture d'intérieur

Décorateur

Design

Design d'espace

Designer d'espace

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Environnement

Projeteur