Marcer CYRIL

Créée en 2009 par Cyril Marcer, à peine 21 ans à l’époque, Cmultiserv (siège : Néfiach) est devenue en quelques années leader du service aux entreprises (maintenance et entretien) dans le sud de la France. Elle intervient 24h/24 et 7j/7 dans 5 000 magasins sous enseignes ou entités en France. L’entreprise vise entre 30 à 40 emplois d’ici 2016 pour un CA de 3 M€. La société, qui a su s’imposer « pour sa réactivité et les capacités de ses techniciens mais aussi notre coût nettement inférieur car il n’y a pas d’intermédiaires », selon son jeune dirigeant, emploie aujourd'hui 25 salariés. « Le CA 2014 devrait atteindre 1,5 M€ », indique-t-il. Le jeune électricien de métier, qui a d'abord attaqué le marché des particuliers, a décroché la maintenance du restaurant KFC de Perpignan. « Depuis, notre activité est principalement tournée vers le secteur professionnel, en particulier les enseignes de magasins d’équipement de la maison et de la personne, des sociétés de services pour un rayonnement au niveau national », poursuit-il.



Après avoir créé deux filiales en 2013, CPro&Net (nettoyage, fourniture de vêtements professionnels, fournitures pour magasins) et CFP66 (formation : nettoyage, aide à la personne, sécurité incendie), la société se structure et s’organise. Le 15 janvier, elle ouvrira un site entre Lille et Paris (200 m2) pour couvrir la partie nord de la France.



Fiers de notre développement et de notre expansion , nous avons voulu fêter le même jour les 7 ans de notre société et l’inauguration de nos nouveaux locaux au Soler.

Nous avons ainsi ouvert une boutique (vêtements professionnels et fournitures) dotée d’un site e-commerce. Le dirigeant envisage une expansion à l’international.

« L’implantation d’une antenne à Barcelone est prévue, explique Cyril Marcer, qui vise aussi l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie ou encore le Canada d’ici 2020. C’est une demande de nos clients dont les sièges sociaux sont situés sur ces zones. »



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Assiduité

24h/24h

rapidité

Service client

Efficacité énergétique

Gestion de la qualité