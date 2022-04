Marcer SOPHIE

Dans l'intérim depuis 1997 et Responsable d'agence chez SYNERGIE LORIENT depuis 10 ans, ma vocation est de mettre en relation les entreprises avec les candidats recrutés dans le but de la satisfaction de nos clients et intérimaires. Notre activité s'articule selon 4 axes : La mise à disposition d'Intérimaires sur un secteur généraliste, le recrutement en CDD ou CDI , la Formation et le Conseil RH (mission insertion, personnel ayant une reconnaissance travailleur handicapé, mission sénior...)