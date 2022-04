Marchal ARNAUD

2007 SOCOMEC (Interrupteurs industriels, 3000 pers) BENFELD 67

Recherche en électro-mécanique, Mécanique, plasturgie, électricité

Conception d'appareils électro-mécanique

Simulations numériques (RDM, cinématique, magnétique)

Expertise technique en collaboration avec les fournisseurs





2005-2006 SODECA (bureau d’études, 100 pers) BELFORT 90

Mission à PSA en développement, Plasturgie et Structure tôle

DImensionnement des pièces mobiles et conception des pièces d'habillage



2004-2005 ECM (bureau d’études, 400 pers) CLICHY 93

Missions à FAURECIA en développement et études, Plasturgie

Conception d’une planche de bord et conception de la partie électromécanique d’un écran de navigation escamotable dans une planche de bord



2000-2003 ALTEN (conseil en ingénierie, > 3000 pers) BOULOGNE-BILLANCOURT 92

Missions à PSA en R&D, Synthèse Véhicule et Simulation

Membre du projet véhicule à motorisation hybride:

Recherche sur l’agrément et le ressenti subjectif du conducteur (passage de rapport et démarrage)

Simulation systémique avec Matlab/Simulink



Mes compétences :

Electricité

Mécanique

Plasturgie

Tennis

MATLAB

Ingénierie

Catia v5

Nastran

Catia v4

CAO

Unigraphics