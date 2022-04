Marchal BALOU

La SMARSH Entertainment Sarl a été officiellement créée en Côte d’Ivoire en 2003, sous le Registre de Commerce n° CI-ABJ-03-B-2728 .Elle est au régime fiscal normal simplifié sous le n° 0334723 G.

La SMARSH est une entreprise de distribution d’œuvres audiovisuelles télévisuelles et cinématographiques. Elle acquiert des droits de diffusion télé ou cinéma auprès de Majors en Europe et les rétrocède à des exploitants en Afrique noire francophone.



Elle a débuté ses activités en 2001 à Villeurbanne*, en France, où elle faisait de l’intermédiation entre les majors propriétaires de droits audiovisuels et des distributeurs implantés en Afrique. A ce titre la SMARSH a permis au GROUPE AB international (propriétaire de plus de 20 chaînes de télé et Radio en Europe : RTL9,AB Moteurs, AB1, RFM TV, MANGAS, ACTION, etc. ) de vendre certains de ses droits sur les territoires de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, du Sénégal, de la Guinée, du Gabon. Ces droits concernaient selon le pays soit des séries, soit des longs métrages, soit des documentaires .





Par ailleurs, la SMARSH a agi soit en tant que distributeurs, soit en tant qu’intermédiaire entre distributeurs locaux et majors pour des films au format grand écran dans certains pays de la sous-région (Côte d’Ivoire, Togo et Bénin) :



Le Groupe AB reste l’un des partenaires les plus importants de la SMARSH, dans le domaine des droits télé ;en ce qui concerne le cinéma, le principal partenaire de la Smarsh est la firme METROPOLITAN FILMEXPORT avec qui nous avons acquis les droits en salles pour quelques pays d’Afrique Noire Francophone pour les films LA PASSION DU CHRIST, CELLULAR, BIRTH, HOTEL RWANDA, Sa Mère ou Moi, Mr & Mrs Smith, Collision, KIRIKOU et les Bêtes sauvages, etc.



Mes compétences :

Afrique

Cinéma

Média

Multimedia

Production

television production