Je suis Marcellin Yao.

J'ai été pendant douze ans professeur des écoles, enseignant les lettres modernes dans un certain nombre d'établissements.Depuis 2010 j'ai décidé de travailler à mon propre compte. La crise poste électorale n'a pas facilité les choses; et c'est en Novembre 2011 que j'ai décidé de monter une agence de communication : Marcom International.

Marcom International est officiellement installée et le recrutement est toujours en cours parce que je veux m'entourer d'un personnel de qualité

Par ailleurs SMART CORP SECURITY est une entreprise de gardiennage et de sécurité privée dont le siège est à Bouaké où je réside présentement. Nous sommes à Bouaké,Botro,Katiola,Sinématiali et nous avons plusieurs sites que nous sécurisons;nous pouvons citer entre autre la Cathédrale Sainte Thérèse de L'Enfant Jésus de Bouaké.

Nous intervenons partout où l'on nous sollicite.