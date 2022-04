Marchand VINCENT

Compétences:Encadrer une équipe de collaborateurs cadres, commerciaux, techniciens et administratifs. (jusqu’à150 collaborateurs).

Construire une stratégie ou un schéma directeur et assurer sa mise œuvre.

Elaborer, construire et suivre un budget.(jusqu’à 1 M€)

Recruter des collaborateurs.

Entretenir un réseau de clients, de partenaires et de relations avec des professionnels et des institutions.

Concevoir une politique de recherche et de développement.

Anticiper les besoins.

Bâtir des argumentaires, des conférences et des réunions.

Mettre à jour en permanence ses connaissances sur les règlements et les techniques utilisées.

Domaines de références Transport logistique aérien, maritime et de surface.

Expert en prévention du risque routier.

Relations commerciales et institutionnelles.

Communication.

Aptitudes : Organisé, rigoureux je suis passionné par les relations humaines. Réactif avec une grande ouverture d’esprit, je fais preuve de discipline intellectuelle mais aussi de ténacité. Capacités d’analyse et de synthèse développées.



Mes compétences :

Créatif

Etudes et développement

Formation

Manager

ouvert d'esprit

Pédagogie

Prévention

Réactif

Responsable études

RIGOUREUX