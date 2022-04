Marcia Betania COSTA E SILVA

Après une formation d'ingénieur en électronique, j'ai décidé de faire une thèse en optique expérimentale avec applications en télécommunications. Pendant mon doctorat, j'ai appris à manipuler la fibre optique et à utiliser de nombreux appareils pour la caractérisation de systèmes télécom optiques. Depuis, j'ai enchaîné différents contrats dans des laboratoires d'optique appliquée principalement dans le domaine des télécommunications au Brésil et puis en France. J'ai une expérience de 8 ans en France.

J'ai pu, dans mes expériences antérieures, mettre en pratique le meilleur niveau de mes compétences dans les domaines de l'optique, de l'optoélectronique, des communications optiques, de l'électronique, de la manipulations de logiciels pour piloter les équipements des laboratoires et un peu de logiciels de simulation simples (Matlab, Mathematica, Labview).

Toute ma formation et aussi mes expériences jusqu'à présent ont été réalisées dans des laboratoires expérimentaux de recherche, où la capacité d'adaptation à un groupe et à un sujet différent ce font nécessaires, en plus j'ai la passion pour la manipulation, pour l'apprentissage et la découverte. J'ai également le gout du partage et du travail en équipe. En plus je parle couramment le français, le portugais et l’anglais.



Mes compétences :

Optique & Optoélectronique

Fibres optiques

Électronique