Marcia LUCA

Déterminé, précis et détaille, en charge pour prendre décision en autonomie, avec une gout du travail de terrain et de chantier, en plus avec une bon sens relationnel au sein de une équipe, je suis un géologue avec précédent expérience international dans le cadre des constructions et en services pour l’environnement.



Ci-dessous, je souligne mes caractéristiques et mes compétences plus important:



• précédent expérience international en autoroute (Algérie);

• suivi et gestion des lèves géologiques et géotechniques (ex. essai de plaque, carottages, pressiometer...);

• familiarité au fonctionnement d'instrumentation géophysiques ( ex. cross hole test);

• superviseur état avancement campagne géotechniques et in général travaux en chantier ;

• levé pour établir une model géologique correct (glissement, talus, remblai et déblai);

• expérience dans laboratoire du sols e béton;

• connaissance norme international et français (ex. GTR, SETRA, AFNOR ... )



Mes compétences :

Etude technique

Cartographie

Glissement

Maintenance

Forage

Sondages

Microsoft Office

Reconnaissance des terrain

Béton

Géotechnique

Géologie

Dépollution

GIS

Évaluation environnementale

Compte-rendu

Traitement des eaux

Traitement de données