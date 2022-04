Marcia REGEARD

De la communication commerciale à l’institutionnelle, en passant par la stratégie de partenariat,

Du print au web, sans oublier l’évènementiel,

De l’agence de communication aux annonceurs du secteur privé et public...



Voilà ce qui caractérise mon parcours professionnel, qui au fil de mes expériences m’a permis d’acquérir maturité, capacité d’adaptation et sens des responsabilités.





Mes compétences :



Communication

- Audit interne et externe, analyse des besoins d’une entreprise ou d’un client

- Préconisations stratégiques et conseil

- Définition et mise en œuvre de plan de communication à court et moyen terme

- Conception et diffusion de supports de communication internes et externes, print et web

- Animation de sites internet, intranet, newsletters, réseaux sociaux (Twitter essentiellement)



Exemple de supports réalisés :

Bannières pour site web et réseaux sociaux, newsletters, rubriques et actualités à destination d'un site web et d'un intranet, affiche, dépliant, flyer, encart promotionnel, courrier, communiqué de presse, livret d'accueil, rapport, journal interne, support de présentation...



Gestion de projet :

- Pilotage et gestion de projet (cahier des charges, mise en œuvre, planification, budgétisation)

- Coordination et animation d’une équipe (prestataires, agences de communication et indépendants, services internes)

- Recherche de prestataires, négociation, sélection et suivi

- Relation clientèle

- Reporting



Événementiel :

- Conception de déroulés logistiques pour des évènements internes et externes

- Recherche d’intervenants et de prestataires

- Coordination et suivi de l’événement

- Respect du budget et du planning

- Communication et mise en valeur de l’événement

- Analyse des retombées



Exemple d’évènements réalisés :

Stand institutionnel lors de salons professionnels, conférence, atelier pédagogique, action de prévention, assemblée générale, convention d'entreprise, séminaire cadres, commissions d'élus, réunion du personnel.



Relations publiques :

- Partenariats et mécénat : étude des demandes, négociation et valorisation

- Relations presse : réalisation de dossiers et communiqués de presse



