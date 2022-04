Marcial FRANCES

Boutique en ligne spécialisée dans la vente d’extensions , Maboutique-extension.fr vous met à disposition un vaste choix de produits de qualité à poser soi-même ou par des spécialistes.



Outre la vente de produits, Maboutique-extension.fr accompagne sa clientèle dans l’univers des rajouts capillaires et cils.

Que vous vous posiez des questions sur l’entretien des extensions, leur composition ou également les différents types de poses possibles, vous trouverez un maximum de informations dans ses différentes rubriques.

Parfaites pour les femmes qui présentent des cils de moins de 3mm, raides ou peu fournis, les extensions cils sont possible d’ être maquillées, lavées et aussi portées pendant le bain !

Hormis des extensions cils et capillaires, des équipements professionnels sont proposés sur Maboutique-extension.fr à l’instar : des soufflets, des bosses spécial cils, des colles cil à cil et autres.



Mes compétences :

Vente

Coiffure

Communication

Internet