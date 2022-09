Marco BRENTINI

Passionné d'informatique, et ayant résolument mené mes études autour du commerce B2B, je suis l'interface entre l'entreprise et ses clients.



Au sein de missions d'avant-vente, de développements en mode gestion de projets, et de support après-vente, j'apporte une véritable expertise à notre société et une forte crédibilité à notre cible de clients e-commerce.



J'attache de l'importance à ce que mon niveau de compétence soit le plus haut possible, afin de jouer d'influence et ainsi devenir un acteur incontournable de la relation client.



La transmission de mes connaissances par la formation permet à la force de vente d’être plus efficace car les process techniques sont mieux appréhendés. Cette maîtrise technique est un réel facteur clé de succès vis-à-vis de nos concurrents.



J'ai pour ambition de gérer des projets de plus grande envergure au sein d'une équipe dont j'aurai la responsabilité, dans les domaines de l’ingénierie avant-vente et de l'e-commerce.



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Créativité

Avant vente

PHP

Ingénierie

Vente B2B

JavaScript

E-commerce

MySQL