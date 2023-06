Margareth DUFOUR

A 44 ans, j’ai acquis de solide connaissance dans le secteur de la distribution : j’ai exercé des responsabilités qui m’ont permis de découvrir les enjeux du métier pour le compte de plusieurs enseignes.



En effet, Metro et Promocash, m’ont apporté la rigueur, la ténacité, la prise d’initiative, l’exercice du management sur des équipes du rayon produit frais et ultrafrais. La Boutique de Sofie, Intermarché, Prodirest, m’ont apporté le savoir sur la diversité des produits non-alimentaires. Dans toutes ces entreprises, j’ai puisé mes atouts professionnel et personnel.



Mais aujourd’hui, je souhaiterais tourner une page avec la grande distribution et pour ce faire je vais valider un diplôme de Technicien par la voie de la validation des acquis (BTS MUC) et mettre à profit mon savoir-faire et mon savoir être pour une nouvelle orientation.



Si j’ai retenu votre attention, je serais ravi de pouvoir vous lire par retour de mail, pour approfondir avec vous ces différents points et vous convaincre de l’intérêt d’une future collaboration.





Mes compétences :

Tenacité

Responsabilités

Adaptation

Autonomie professionnelle

Rigueur