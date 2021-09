Margaux CADOUX (MARGAUX CADOUX)

Je suis en troisième année de bachelor marketing digital à l'INSEEC Bordeaux. Je suis actuellement à la recherche d'un stage de cinq mois, dans le domaine du marketing, de la communication, et / ou de l'événementiel. Ce stage doit débuter le 14 février 2022.

Mon dernier stage m'a permis de me faire une première expérience dans le domaine de la communication et du marketing: en effet, j'ai réaliser des post sur LinkedIn et j'ai également publié des offres d'emploi. En ce qui concerne le marketing, j'ai préparé un salon sur lequel l'entreprise serait présente, en veillant à ce que cette dernière soit bien mise en valeur sur la liste des exposants de ce salon (insertion du logo d'entreprise, description de l'activité de l'entreprise...)

Je souhaiterai donc vivement à travers ces cinq mois développé, approfondir et améliorer mes compétences dans ces deux domaines la, mais également dans le secteur de l'événementiel: je travaille depuis peu dans une agence d'événementiel (agence Cadences sur Bordeaux) dans laquelle je suis hôtesse d'accueil. De nature ouverte, dynamique et motivée, je souhaiterai aider une équipe d'événementiel à organiser les événements.

Je souhaiterai échanger un peu plus à ce sujet lors d'un entretien avec différentes entreprises, qui pourraient me proposer un stage dans ces branches là.