Margaux PALLUET

ACTE 2 VIE



THÉRAPEUTE

HYPNOTHÉRAPEUTE

COACH en développement personnel et professionnel





Après une carrière professionnelle en entreprise dans les médias et la presse,

j'ai effectué une reconversion extraordinaire vers l'accompagnement des personnes.

Aujourd'hui, je suis "une entrepreneuse" spécialisée dans les thérapies et le coaching, et c'est un parcours qui me correspond très bien.

Il est en total alignement avec la personne que je suis : professionnelle, positive et bienveillante.



Je reçois à mon cabinet, mais aussi en entreprise, et en Téléconsultation.

La Téléconsultation fait désormais partie de notre quotidien et s'inscrit dans une réussite aussi puissante que les séances en cabinet.

Elle m'offre la possibilité de travailler sur toute la France bien-sûr, mais aussi toute la Francophonie, et permet à chacun de choisir son environnement chaleureux et confortable, ses déplacements et ses attentes.





Dispositifs thérapeutiques :

THÉRAPIES BRÈVES de 2 à 10 séances.

je vous accompagne vers vos solutions, vos ressources, vos difficultés, votre engagement, et votre envie d'aller vers un changement positif...

Vous travaillez sur vous-même, à votre rythme, mais sur une durée plus rapide.

Ce sont des approches thérapeutiques efficaces et reconnues.



HYPNOSE ERICKSONIENNE - STILBIL/EMDR EFT ART THÉRAPIE THÉÂTRE - PSYCHOTHÉRAPIE - THÉRAPIE NARRATIVE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - PNL -

COACHING INDIVIDUEL ET PROFESSIONNEL



Le terme "thérapeute" est une expression du langage qui signifie "soignant". Ne craignez pas le terme ! Dès lors qu'il est bien compris par vous et, que vous décidez de consulter, votre envie de prendre les choses en main, sera assurément plus motivante.



Quelques soient vos questions, vos difficultés PARLONS-EN !

Premier pas : Faites-vous confiance, c'est ce qui peut-être vous convaincra d'aller plus loin...



PRENEZ SOIN DE L'ESSENTIEL : VOUS



