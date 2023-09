Margot DUMOUTIER

Tout d'abord bonjuor à vous, bienvenue et merci d'avance de votre attention.



Je suis actuellement en remplacement d'une personne en congés maternité depuis avril 2012 et jusqu'au 25 juillet 2014 au sein de Nestlé Nutrition BabyFood (SITPA Arches).



J'ai effectué une licence Agro-Alimentaire en apprentissage au sein du Groupe Nestlé Waters. Cette expérience m'a permis de connaitre le groupe Nestlé et de travailler dans leur pôle de développement packaging : du développement à l'industrialisation. Cet apprentissage a été suivi d'un CDD de 7 mois au sein de ce même service.



Ensuite, j'ai commencé le CDD à Nestlé Nutrition à Arches qui est spécialisé dans les aliments pour bébés (NaturNes, P'tit Gourmand,...). Cette expérience me permet de mener des projets du développement à l'industrialisation mais aussi de connaitre les réglementations françaises et européennes.



Je suis à la recherche d'un CDI en Recherche et Développement (formulation produit ou packaging) dans l'Agro Alimentaire.