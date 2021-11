Suite à un BTS obtenu en Communication, j'ai acquis une expérience de quatre ans en tant que conseillère de vente en prêt-à porter, au sein des enseignes Du Pareil Au Même, Tout Compte Fait, Sergent Major et IKKS.



Des postes enrichissants tant par le contact et la satisfaction de la clientèle, que par l'évolution de mon sens commercial. Travailler au sein d'une équipe est selon moi un facteur de motivation et de dynamisme.



Réellement passionnée par la vente, par le conseil client, je suis motivée et investie dans ce que j'entreprends.



Actuellement en poste dadjointe au sein du corner Maisons Du Monde situé dans le Printemps Rennes Alma, je reste à l'écoute d'opportunités professionnelles, je suis disponible dans le secteur Saint-Malo / Rennes.



Nhésitez pas à me contacter.



Margouët Aurélie