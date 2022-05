Mari FEMENIA

En apprentissage licence professionnelle à la Caisse d'Epargne en 2005, j'ai ensuite intégré cette entreprise en tant que conseillère en 2006, pour devenir en 2009 gestionnaire de clientèle.



J'ai en charge 650 clients "particuliers". Mon rôle est de développer ce portefeuille via la découverte client, de vendre les produits et services Caisse d'Epargne,de fidéliser la clientèle, tout en veillant au respect de la règlementation et des risques.



Je commercialise une large gamme de produits: les crédits consommations, immobiliers, les livrets, l'assurance vie, les FCP et obligations, le FIP et la bancarisation.