Mari Mar BLANCO CHAPINAL

Espagnole d'origine, j'ai atterri en France il y a 7 ans grace au programme Erasmus. Je suis Ingenieur en Genie Industriel. J'ai fait ma formation à l'Universidad Politecnica de Madrid et à l'Institut National Polytechnique de Grenoble. Mon parcours professionnel est passé par les groupes PECHINEY, SAGEM, JOHNSON CONTROLS et VOLVO AB (RENAULT TRUCKS), où j'ai exercé dans différents secteurs: amélioration continue, process, logistique, ordonnancement& approvisionnement, achats et gestion de projets dans un environnement international et multiculturel.



Mes compétences :

Achats

Anglais

Automobile

Espagnol

Français

Gestion de projets

International