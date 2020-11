Maria GONZÁLEZ-HERRERA

Établie à Montpellier depuis 10 ans. De nationalité française et colombienne. Trilingue. 8 ans d’expérience professionnelle, dont une année d’expérience en consulting et gestion de projets et 7 années d’expérience en tant que commerciale.



Diplômée de l'Université Montpellier 1 ISEM en 2012. Titulaire d'un diplôme de Master 2 en Marketing, vente, spécialité CRM et Datamining.



Ancienne membre de l'équipe BedyCasa (Entreprise française de la FrenchTech présente dans plus de 160 pays) en tant que Country Manager. Responsable commerciale, chargée de l'Espagne et de l'Amérique Latine pendant plus de 3 ans. 2011-2014.



Participation année d'échange à l'étranger en 2008-2009 au sein de l'ESC Montpellier Business school, et titulaire d'un BScM. Bachelor in Sciences of Management.



Ancienne élève de l'Université de Rosario en Colombie à Bogota. Diplômée en Management et Commerce international en 2011. BBA Bachelor in Business Administration.



Mots clés : Commerce / E-Commerce / Trilingual / Web-Marketing / Marketing / Communication / Sales / Service Client / Sales developper / Sales representative / Commerce international



Mes compétences :

Communication

Négociation

Business intelligence

Business development

Conseil

Commercial

Commerce

Consulting

CRM

Développement durable

E commerce

E marketing

Gestion de projet

Internet

Innovation

International

Leadership

Location

Management

Média

Nouvelles technologies

Publicité

Photographie

PME

Prospection

Relation client

Relations publiques

Référencement

Réseaux sociaux

Strategie

Tourisme

TIC

Traduction

Vente

Voyages

Veille

Prospective stratégique



Marketing

Europe

Community Manager

E-Marketing

France

Français

Español

Translation

Networks

E Tourisme

Website

Travels

Social Networks

Anglais

Adaptabilité

Aisance relationelle

Créativité

Réactivité

Web-marketing

Rigueur

E-commerce