Maria MANTEGA

Diplômée dun Baccalauréat Comptable italien reconnu officiellement en France, jai intégré, au mois de novembre 2021, une formation de BTS Comptabilité et Gestion au sein de lInstitut IFOCOP de Montigny-le-Bretonneux pour mettre mes études au niveau français et pouvoir enfin exercer la profession.



Dans le cadre de cette formation, je suis à la recherche dun stage de fin détudes à compter du 07/03/2021 et jusquau 27/06/2022.

Mon stage étant entièrement financé par la Région Île-de-France, celui-ci ne comportera aucune charge financière pour lentreprise daccueil.

Mon seul désir est celui dintégrer une structure dans laquelle je pourrais mettre en application les connaissances théoriques acquises :



- La saisie des factures et lencaissement des règlements clients



-La saisie et les règlements des factures fournisseurs



-Le suivi de la trésorerie



- Les rapprochements bancaires les déclarations de TVA



-Les travaux dinventaires



- La détermination du résultat fiscal et de limpôt à payer



- La liasse fiscale.