Maria-Rosaria RUSSO

Pendant mes 20 ans d'expérience, j'ai acquis diverses compétences comme la gestion des projets, le management d'équipes, la connaissance des techniques constructive ou encore la conduite de travaux. Je me suis spécialisée dans la conception spatiale et aussi l'aménagement d'intérieurs, la recherche des matériaux, le développement durable, la réalisation de modèles 3D et la gestion de projets lors des différentes phases de construction. Jai une excellente connaissance des programmes de conception (Autocad 2D et 3D, Photoshop, Illustrator, InDesign, SketchUp, Artlantis, Dreamweaver et les bases de Revit), de grandes qualités de communication et je maîtrise, en plus du français et de l'italien, l'anglais et l'espagnol. J'apprécie le travail en équipe et je sais tout autant gérer des travaux en autonomie. Je suis aussi curieuse, dotée d'une bonne sensibilité, passionnée, rigoureuse, organisée et très autonome.



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver

AutoCAD

Revit architecture

Google Sketchup

Adobe InDesign

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Artlantis