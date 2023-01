Mariam COULIBALY ÉPOUSE MABHYALA (COULIBALY )

Bonjour

Je m'appelle Madame COULIBALY épouse MABHYALA Mariam. De nationalité Ivoirienne, je suis aussi Gabonaise par effet du mariage.

D'origine et de cultures diverses: Ivoirienne par mon père, Camerounaise par ma mère, j'ai grandi au Sénégal (1997-2012) et depuis 10 ans je vis au Gabon. Je suis riche de toutes ces expériences qui ont façonnées ma vie.



Professionnellement, je travaille actuellement pour 2R Conseil qui est un Cabinet Comptable, d'Audit et de Conseil à Libreville au Gabon.

Nous sommes une équipe de personnes qualifiées, motivées et très réactives.



Pour votre entreprise, nous faisons l'Assistance Comptable et la paie, l'Audit (comptable et financier, de la paie, des déclarations fiscales et sociales), Etablissement des Business Plan, des budgets de trésorerie et Inventaire physique entre autres.



Nous avons un pôle Juridique qui se charge de la rédaction et la revue de tous vos contrats afin de vous assurer la mise aux normes avec les lois gabonaises (contrats de travail, de bail, de prestations de services).

L'Assistance Administrative, les consultations juridiques dans le domaine du travail et du droit de société ainsi que la rédaction des manuels de procédures et des règlements intérieurs.



Appelez nous:

Madame COULIBALY Epouse MABHYALA Mariam

+24160082695







Mes compétences :

Technico commerciale

Gestion des Projets

Administration des Affaires

Management

Télécommunications