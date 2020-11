Éditrice de formation, j'ai une double expérience d'assistante d'édition et de secrétaire de rédaction.

J'ai notamment travaillé pour les éditions Bordas, Hermann, l'Inpes, Elsevier-Masson, les Presses de Paris Ouest.

Je réalise également des ebooks (ePub 2 et 3) et des formations aux techniques d'édition numérique.



Mes compétences :

E-books

Mise en page

Préparation de copie

Relecture / corrections

Correction orthographique

Maquettage

Rédaction de contenus