Je mappelle Marianne BILLE et je suis psychologue clinicienne de formation. Jai toujours travaillé dans laccompagnement des personnes, des couples et des familles.



Après des études de psychologie clinique à lUniversité René Descartes - Paris V (1989-1997), jai obtenu, en 1994 un D.E.S.S (Diplôme dEtude Supérieur Spécialisé) de Psychologie clinique et pathologique, un D.U (Diplôme Universitaire de Psychologie Projective et en 1997 une D.E.A (Diplôme dEtude Appliqué) de Psychologie Clinique Pathologique Psychanalytique.



A lissue de ce parcours universitaire, jai rapidement identifié mon intérêt pour laccompagnement des adolescents et de leurs familles



Initialement formée à lécoute et à lanalyse psychanalytique (Société Psychanalytique de Paris), je me suis ensuite orientée et formée aux thérapies familiales systémique, entre 2004 et 2008, à lAPRTF (Association Parisienne de Recherche, de Travail avec les Familles).



Jai complété cette formation de Thérapeute familial systémicienne certifiée, par une formation à lapproche stratégique (thérapie brève- Ecole de Palo Alto) pour les thérapies centrées sur lindividu et par une formation, entre 2016 et 2018, aux Thérapies MDFT (Multi Dimensionnel Familial Thérapie) pour les situations qui concernent les addictions (toxiques, écrans).



A partir de 1998, et pendant une dizaine dannées, jai été chargée dexpertise auprès des Tribunaux, puis jusquà louverture de mon cabinet, jai été formatrice auprès déquipes de professionnels et enseignante auprès de lUniversité Panthéon- Assas-Paris I.



Durant 20 ans, jai exercé à la Protection judiciaire de la jeunesse, en tant que thérapeute familiale systématicienne. Jétais à lécoute des adolescents et leurs familles adressées par des juges des enfants ou des juges dinstruction du Tribunal de Paris, confrontés à des problématiques très diverses et complexes.



La thérapie systémique est une technique de thérapie brève qui a une approche respectueuse des personnes dans ses différents contextes de vie. La famille, le couple, lindividu vont être accompagné pour se percevoir comme faisant partie dun système défini, dans un contexte donné, en mouvement perpétuel et en constante évolution. En sintéressant à lensemble de ses relations, à leurs interdépendances et leurs effets, la famille, le couple, lindividu, mobilisent ses ressources et ses compétences pour trouver un sens à ce quils vivent, des élaborer des solutions aux souffrances quils rencontrent, afin de retrouver un équilibre.