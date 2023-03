Maricia ROUXEL (TAQUET)

Bonjour et bienvenue sur mon profil en cours de mutation!



Actuellement sur Brest et anciennement Cheffe de secteur commerce chez Leroy merlin, mon parcours fut varié et dynamique pour arriver jusqu'ici!



J'ai un Master 2 en Marketing et Communication en poche et je démarre mon activité professionnelle dans une grande enseigne de bricolage.



Je suis d'abord Responsable Rayon durant 2 ans et évolue Cheffe de secteur avec l'ouverture du magasin de Brive la Gaillarde. Je poursuis mon parcours durant 14 ans à Cholet, Nantes et Rennes. Mon objectif tout au long de ce parcours était de rallier la réussite commerciale et le bien être des mes collaborateurs. Ma motivation principale les rendre heureux et les faire grandir!



J'ai appris lors de cette expérience tellement de choses que je pourrais écrire un livre! Mais une serait à retenir et c'est ce qui va guider la nouvelle page de mon aventure professionnelle : L'Humain est toujours au coeur de notre éco système.



J'ai pris la décision, il y a quelques mois, de faire un "reset" sur "qui j'étais", sur "ce que j'aimais"; Mieux comprendre ce qui m'anime et comme beaucoup de monde donner du sens. J'en avais déjà beaucoup dans mon ancien métier formidable! J'ai juste eu une occasion en or de relire mon point de départ et de me dire que je pouvais réécrire une autre histoire...



Actuellement, je suis en reconversion 100%... je vais me former dans le domaine du bien être et me challenger sur un métier encore en construction... je vous en dirais plus quand j'aurais clos la page brouillon!



Affaire à suivre...



Allez, Go dans la conquête de mon nouvel avenir.... que c'est excitant!