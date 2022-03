Marie-Alice SKAPER

Le Cerfav est CRT du verre (Centre de Ressources Technologiques, label Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) et PIA (Pôle National d'Innovation, label DGE).

Mes missions concernent :

• le développement des formations PROVER, destinées aux industriels liés au matériau verre (fournisseurs, verriers, transformateurs et utilisateurs), marque originellement liée à l'Institut du Verre et soutenue par les industriels verriers et les fédérations.

• la gestion de projets de recherche & développement, le Cerfav étant agréé CIR (matériau verre, procédés artisanaux et industriels, nouvelles technologies),

• l'assistance aux entreprises (expertises, conseils, audits, prototypages...),

• l'animation de Révelor, Réseau Verrier Lorrain qui mutualise les compétences universitaires, industrielles et techniques du secteur verrier.



Mes compétences :

Recherche

Conseil

Innovation

Faisabilité de production

Prototypage rapide