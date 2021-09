Marie-Alix DE CHARRY

J'ai travaille pendant 5ans en tant que commerciale France au sein de la société KEREX, Terre Exotique (entreprise qui distribue des produits dépicerie fine : sels, poivres, huiles, sucres...). Je gèrai un portefeuille client important composé principalement dépiceries fines et de quelques restaurateurs repartis sur le territoire national (environ 500 clients) Je connais bien ce milieu et jai toujours à cœur déveiller ma curiosité sur les différents produits que peuvent proposer les épiceries fines, les magasins darts de la table et darts culinaires.

Mes missions principales chez Terre Exotique etaient de suivre, danimer et de développer mon portefeuille clients, missions que jeffectuais avec cœur et succès ! Jai établi une relation commerciale personnalisée, chaleureuse et régulière avec chacun de mes clients. Avenante, à lécoute et réactive japprécie beaucoup les échanges que nous avons eu sur la cuisine, les recettes, les tendances, la situation du marché, les concurrentsJe tiens tout particulièrement à développer des relations stables, enrichissantes et commerciales et je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste de commerciale toujours dans le même secteur. je connais, maitrise et affectionne tout particulièrement le marché de lépicerie fine. J'aime les produits rares, singuliers et précieux qui racontent leur histoires. J'ai a coeur de faire decouvrir des produits beaux, bons, chics et gourmets!