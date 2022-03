Marie-Anne DARIUS

Directeur artistique événementiel

- Stratégie et développement de projet

- Création print & multimédia

- Réalisation vidéo motion design (After Effect)

- Mapping de support visuel pour projection monumentale (Ventuz)

- Polyvalence technique & créative dans de nombreux domaines.



Plus d'info sur le site de l'agence :

www.creav.com



Mes compétences :

Web design

Webmarketing

Microsoft PowerPoint

Adobe Dreamweaver

Design graphique

Adobe Photoshop

Illustration

Mapping

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Joomla

Motion design

Adobe After Effects