Blandine LAULHÉ

Actuellement Assistante de Direction Marketing au Casino de Pau Groupe Tranchant, j'ai pu acquérir durant mes différentes fonctions et années d'études des compétences liées au Marketing, au Tourisme et à la Communication:



COMMUNICATION:

-Mettre en œuvre et suivre des campagnes et plans de communication

-Gérer, actualiser le site internet de l'entreprise

-Bonne connaissance des techniques de communication et des prestataires concernés (graphiste, imprimeur, presse, photographes.)

-Suivre les relations presse : rédaction de communiqués, revues et dossiers de presse

-Développer et animer les communautés web de l'entreprise:Facebook, Twitter, Foursquare, Youtube...

-Gérer les relations publiques et l'évènementiel



TOURISME:

-Accompagner les porteurs de projets touristiques

-Travailler en réseau avec les acteurs touristiques (OT,CDT, CG, CR, communautés de communes...)

-Anticiper et adapter l’activité de la structure à l’évolution touristique et aux nouveaux enjeux (le développement durable, e-tourisme, m-tourisme...)

-Évaluation des besoins de la clientèle

-Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales



MANAGEMENT:

-Gérer et organiser des équipes pour le bon déroulement d'un évènement

-Gérer des plannings roulants

-Gérer un recrutement, de la recherche à l'entretien



LOGICIELS ET INFORMATIQUE:

Internet, Réseaux sociaux, Photoshop, Tourinsoft, Joomla, Contibute, Sphinx,Mapinfo(initiation) logiciels bureautiques et d'entreprises..



Mes compétences :

Publicité en ligne

Gestion de projets

Community management

Organisation de séminaires

Publicité / Presse

Organisation d'évènements

Communication

Médias Sociaux

Tourisme

Réseaux Sociaux

E-tourisme

Web 2.0

Promotion