Marie-Anne Fabre

Avocate Associée

Fondatrice de Satya Avocat



J'assiste et conseille des groupes industriels et des PME à tous les stades de leur développement en matière contractuelle (contrats commerciaux, conditions générales) et lors de leurs opérations de croissance externe, levée de fonds, restructurations, introduction en bourse, tout en étant sensible aux problématiques de leurs actionnaires (notamment fonds dinvestissement).



Mon champ dintervention couvre tous les aspects suivants :



en droit des sociétés :



- suivi juridique de sociétés (cotées et non cotées): rédaction de lensemble de la documentation de secrétariat juridique (notamment approbations de comptes) ;

- mise en œuvre des opérations de restructuration du capital de sociétés : fusion, apport partiel dactif, apport en nature, augmentation et réduction de capital, émission de valeurs mobilières.



en droit des contrats :



- conseil et assistance pour les opérations de M&A (fusions acquisitions), les opérations de croissance externe ou de cession dactifs: contrat dacquisition de titres, garantie de passif, acte de sûretés, pacte dactionnaires, acte de cession de fonds de commerce ;

- rédaction des actes pour lactivité commerciale des PME : contrat commercial contrat de prestations de service, contrat de licence de marque, contrat dapprovisionnement exclusif, acte de cautionnement.



en droit boursier : rédaction des documents en vue dune introduction en bourse, des opérations de type OPA, rachat dactions, « Public to private ».



en droit bancaire : conseil et assistance pour la rédaction puis le suivi des contrats de prêt senior, contrat de prise ferme OBSA, contrat dOC, convention de trésorerie, convention de compte-courant.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Private equity

Fusions et cessions d'entreprises

Droit des Affaires

Corporate