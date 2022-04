Antoine FABRE

Bonjour je suis actuellement commercial sédentaire chez QIAGEN France.

Je vends des tests diagnostiques pour les maternités. Mon contrat se termine le 25 octobre 2013.



Je recherche aujourd'hui un poste de commercial mais de préférence sur le terrain je suis prêt à travailler sur n'importe quelle région de France (ou même à l'étranger).



Je maîtrise l'anglais et le portugais, je sais très bien me servir de Pack Office, le CRM, et je suis habitué à fournir des bilans sur l'avancement de mes prospections et mes ventes, en français ou en anglais.



J'aime présenter mes produits en public, expliquer l'aspect technique de ces derniers, je suis de nature diplomate et j'aime aussi répondre aux questions quelles soit positives ou critiques à l'égard du produit que je représente.



Je suis donc à la recherche d'un poste de commercial "terrain" dans le domaine de la santé ( je suis habitué à lire des études scientifiques), mais je reste ouvert à d'autres domaines professionnels.



Merci pour l'attention que vous voudrez bien porter à la lecture de mon profil.



Mes compétences :

Vente

Biotechnologies