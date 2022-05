Luis RODRIGUES

Près de 20 ans passés en entreprise à diriger des équipes et des projets m’ont permis de développer une expertise forte dans le domaine du management, mais également une connaissance des organisations et de leurs acteurs.

J’utilise maintenant mon expérience opérationnelle, ainsi que mes compétences de formateur et de coach professionnel, pour accompagner les entreprises vers une croissance durable, et leurs collaborateurs dans le développement de leurs compétences ou l’atteinte de leurs objectifs.



Quelques références :

Clients : VOLKSWAGEN, ADP, Macif Mutualité, ARIA, BMW, Mercedes, Arjowiggins Security, Ichay et Mullenex Avocats, Armée du Salut, Partenord Habitat, Crédit Agricole, ANDRA, GDF Suez, Michelin, Caisse d'Epargne.

Cabinets : EFE, Even Formation, INEA Conseil, Lugan and Partners, Meletys, CEGOS, COMEQUAL Management, Eurotriade, Transformations, DEKRA



Mes compétences :

Coaching professionnel

Satisfaction client

Coaching d'équipe

Développement du Leadership et des compétence

Coaching individuel

Management

Management opérationnel

Management d'équipe

Gestion du stress

Relation client

Efficacité professionnelle personnelle

Conduite du changement

Conduite d'entretiens

Gestion de conflits

Formation professionnelle continue

Formateur

Automobile

Développement personnel

Sociologie des organisations

Sociologie du Travail

Gestion de projet