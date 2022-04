Juliette RICOU

Ma vocation est d'allier le développement humain à celui de l'organisation car je suis convaincue que la performance d'une organisation dépend directement de la motivation de ses salariés.

Mes expertises sont :

- le coaching de dirigeants et d'équipes

- le coaching collectif et le co-développement

- le coaching d'organisation

- le diagnostic de la maturité RH de l'entreprise

- l'accompagnement du changement des projets de transformation

- la formation au management et en développement personnel

- les séminaires de cohésion d'équipe et de construction d'une vision partagée

- la prévention des Risques Psychosociaux

Découvrez mes références sur : http://orgachange.fr/le-cabinet/references/



Mes compétences :

Coaching de dirigeants

Formation professionnelle

Séminaires d'entreprises

Diagnostic

Cohésion en équipe

Ingénierie de formation

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Conduite du changement

Conseil

Coaching individuel