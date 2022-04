Anne-Laure VAN ROSSUM DU CHATTEL - COVAL

Diplômée de l'ESCP, mon parcours professionnel au sein de Danone m’a permis d’évoluer jusqu’au poste de Chef de Groupe dans des contextes culturels très variés, en étant basée successivement à Montréal, Prague, Londres puis Lyon.



Animée par le goût du challenge, j'ai récemment pris la direction marketing de la marque Chamonix-Mont-Blanc, afin d'en redéfinir les fondamentaux et de développer une approche business.



Grande capacité d'analyse s'accompagnant d'un raisonnement "outside the box" pour une recherche de solutions créatives et innovantes.



Esprit entrepreunarial qui se traduit par une forte expérience terrain et une forte orientation résultats.



Principaux domaines de compétences:



- Marketing stratégique : analyse du marché et des tendances, identité visuelle et plateforme de marque, innovation, partenariats, plan média



- Web marketing : acquisition de trafic, stratégie SEO et SMO, CRM, community management



- Marketing opérationnel :gestion de projets (lancement de produits, évènementiel, recherche de partenariats...)



- Développement commercial : ouverture de nouveaux marchés, démarchage (distributeurs, partenaires), négociation, définition d'argumentaires de vente et d'outils d'aide à la vente



- Management d'équipes pluridisciplinaires et multi-culturelles : gestion d'une équipe de 10 personnes, coordination de projets transversaux



Mes compétences :

Marketing opérationnel

E-tourisme

Synthèse

Gestion de partenariats

Recherche de partenariats

Partenariats stratégiques

Webmarketing

Relationnel

Marketing stratégique