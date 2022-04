Béatrice TISSEAU

Depuis 15 ans, Consultante RH et Coach de groupe auprès des dirigeants de TPE / PME dans les secteurs industriels et de services. Aujourd'hui, j'accompagne des groupes de codéveloppement de 6 personnes pour des dirigeants et dirigeantes, des créateurs d'entreprise et des managers.



Prendre du recul, partager sur des problématiques vécues de management et d'organisation, mettre en place des actions concrètes et opérationnelles, apprendre des autres pour améliorer sa pratique professionnelle.

Le groupe est l'outil ! Il est un rendez-vous incontournable pour le chef d'entreprise et le manager.



Mes compétences :

Ressources humaines

Coaching

Formation

Conseil