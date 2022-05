Raphaëlle ASSELINEAU

C'est vers les langues (chinois et anglais) que je m'oriente l'Université Lyon 3, après un baccalauréat littéraire.

5 ans plus tard, un DESS en langues étrangèes appliquées à la communication en entreprise clôture mes études et marque mes premiers pas dans la communication. je la pratique d'abord chez Coca-Cola, en interne, pendant 4 ans, à Paris et Atlanta, puis reviens en région lyonnaise, et poursuis mon expérience chez Toupargel (distribution de produits aimentaires à domicile), toujours en communication. Tout au long de mon parcours, je m'investis également bénévolement dans le milieu culturel associatif, notamment auprès des "Zurbamateurs" dont je suis administratrice. Je pratique également les percussions.



Aujourd'hui, convaincue des bienfaits et vertus des arts pratiqués en entreprise, je m'emploie au développement de mon entreprise, A Battuta, agence conseil offrant des services de team building et d'événementiel par la pratique artistique. Disciplines proposées : musique, peinture, Graffiti, photographie, jardinage...

pour plus d'info :



Mes compétences :

Animation

Chant

Cohésion d'équipe

Communication

Communication interne

Culture

Evénementiel

Formation

Musique

Organisation

Peinture

Percussions

Photographie

Team building